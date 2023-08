Calciomercato Sorrento, ultime notizie oggi: ecco il regista Messori e il difensore Di Somma

Il Sorrento ha ufficializzato l'ingaggio di Pietro Messori e Vincenzo Di Somma.

Messori, nato a Modena il 29 dicembre del 2000, è un regista cresciuto calcisticamente proprio nel vivaio dei “canarini” emiliani per poi approdare in C nelle fila del Mantova nella stagione 2021/2022. In due anni ha collezionato ben 50 apparizioni in campionato.

Di Somma è nato a Napoli l’1 marzo del 1997, difensore centrale con esperienza in C sia nel Cosenza (2 presenze nel 2015/2016) che nel Potenza (54 partite e 2 reti) tra il 2018 ed il 2021. Prima di esordire tra i professionisti, 6 presenze da giovanissimo con il Sorrento in D (2014/2015), ragion per cui per Di Somma - lo scorso anno a Pagani - si tratta di un “ritorno a casa”.