Giugliano, nuovo colpo di mercato: preso Berardocco dalla Juve Stabia

Ancora un calciatore prelevato dalla Juve Stabia.

Il Giugliano, che ieri ha ceduto (su richiesta del calciatore) Marotta al Benevento, ha ufficializzato oggi l'ingaggio del centrocampista Luca Berardocco, 32 anni, che ha firmato un accordo su base annuale.

E' il terzo calciatore ex Juve Stabia ad abbracciare quest'anno il progetto Giugliano. Prima di Berardocco, si erano accasati nella terza città della Campania anche il portiere Russo e il difensore Caldore. La compagine gialloblu, che debutterà in campionato il 1 settembre contro il Sorrento, affronterà stasera in amichevole, al De Cristofaro di Giugliano, l'Equipe Campania. Lo stadio comunale è ancora off limits (causa lavori), ma per l'esordio in campionato non dovrebbero esserci problemi di sorta.