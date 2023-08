Clamoroso a Giugliano: Marotta ceduto al Benevento. Il bomber era l'acquisto più importante dell'ultima sessione di mercato

Clamoroso a Giugliano: l'attaccante Alessandro Marotta, ingaggiato dal Giugliano poco più di un mese e mezzo fa, è stato ceduto al Benevento.

La società gialloblu, in una nota, rende noto di aver ceduto il calciatore - pezzo pregiato della campagna di rafforzamento - a titolo definitivo, "per espressa richiesta e motivi strettamente personali".

Un fulmine a ciel sereno, insomma, per la società e per la tifoseria dei tigrotti. Marotta si era messo subito in mostra nelle prime amichevoli della stagione. Domenica il Giugliano avevano ospitato al De Cristofaro proprio il Benevento, la squadra che si è poi assicurata le prestazioni del bomber 38enne, giocatore tra i più quotati della serie C.