Maldonado saluta la Turris: accordo per la risoluzione

In attesa di sciogliere il dubbio Frascatore, la Turris ha intanto perfezionato un’altra – ampiamente preannunciata – operazione in uscita. Saluta i corallini il centrocampista Luis Maldonado: contratto risolto con il classe 1996, arrivato a titolo definitivo dal Lecco sette mesi fa nell’ambito dell’operazione che registrò il contestuale trasferimento ai lombardi di Ardizzone.

Finito ai margini del nuovo progetto tecnico corallino, il centrocampista è adesso in procinto di legarsi al Campobasso (serie D). Su di lui, in precedenze, anche – tra le altre – Cavese e Treviso. Forti le iniziali resistenze del calciatore, non intenzionato a scendere di categoria ed a rinuncia alla serie C.

«La società – così la Turris nella nota che ha ufficializzato la separazione – ringrazia Luis per il lavoro svolto a Torre del Greco e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera».