Giugliano sconfitto di misura dal Chieti in amichevole

Giugliano sconfitto dal Chieti (1-0), a Rivisondoli, nell'ultimo test amichevole prima del ritorno nella terza città della Campania. I gialloblu inciampano sul campo abruzzese dopo tre vittorie di seguito. Di Napoli fa ricorso a un ampio turn over ma non modifica il disegno tattico: 3-5-2 anche nella gara odierna. Pacchetto arretrato all'insegna dell'esperienza con Zullo, Scognamiglio, impiegato come centrale, e il nuovo arrivato Caldore.

In attacco spazio al bomber Marotta e a Sorrentino. Giorgione e gli altri ultimi arrivati, invece, hanno trovato spazio nella ripresa. Da domani si torna a Giugliano per completare la preparazione in vista delle prime gare ufficiali. Il 3 settembre, al De Cristofaro, sarà di scena il Sorrento per la prima, attesissima sfida di campionato.