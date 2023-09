Scafati, c'è anche Logan nell'ultimo test precampionato

Ci sarà anche David Logan nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato per la Givova Scafati. Domani sera, alle 20,45, la squadra di Sacripanti sul parquet della Beta Ricambi Arena PalaMangano affronterà la Spinelli

Massagno, società di serie A svizzera e formazione vincitrice dell’ultima Coppa di Lega. Coach Sacripanti potrà disporre di tutti i suoi uomini per questa prova generale, che anticipa di una settimana l’esordio stagionale nel campionato di serie A italiana. Nello Longobardi così commenta: «Domani sera giochiamo questa prestigiosa

amichevole con una delle migliori compagini del campionato svizzero.

Lo faremo sul nostro parquet e ci presenteremo ai tifosi, alla vigilia dell’inizio del campionato di massima serie.

Sarà l’occasione per ritrovarci e salutare un po’ tutti, per vedere i nuovi acquisti ed anche per smentire qualche scettico che, dopo così tanti anni a certi livelli e sebbene non avessimo ormai più nulla da dimostrare a nessuno, ha pensato e sbottato che per vendere gli abbonamenti avevamo millantato di aver chiuso l’accordo del rinnovo stagionale con David Logan. A costoro dico che il “professore” non ritorna a Scafati, è già a Scafati. Come al solito, manteniamo le promesse. Domani sera sarà anche in campo nell’amichevole programmata, nella quale indosserà la canotta gialloblù con un nuovo numero, non il solito 40, la cui scelta sarà poi motivata dallo stesso atleta. Quindi, welcome back David».