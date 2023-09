Gevi Napoli- Vanoli Cremona, biglietti in vendita a prezzi popolari

Prima partita amichevole della stagione al Palabarbuto. Andrà in scena sabato prossimo alle ore 20 contro Cremona, squadra di serie A neopromossa. La Gevi a questo proposito comunica che da oggi è aperta la vendita dei biglietti per la gara con una politica di prezzi popolari per provare ad avere tanto pubblico sugli spalti. Tutti i possessori del nuovo abbonamento per le gare casalinghe potranno assistere alla partita gratuitamente previo esibizione all'ingresso del Palabarbuto della ricevuta di acquisto della tessera. È possibile per i nuovi abbonati attivare la procedura della cessione del titolo, esibendo all'ingresso la delega con relativi documenti d'identità del cedente e del cessionario. I tagliandi sono acquistabili QUI. I botteghini del PalaBarbuto apriranno sabato alle ore 18,30.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara: tribuna: 10 euro, curva/gradinata: 5 euro. Non sono previsti ridotti.