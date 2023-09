Pullen, un leader per la Gevi: «Io e Ennis, che coppia»

Si è tenuta questo pomeriggio al PalaBarbuto la conferenza stampa di presentazione del nuovo giocatore della Gevi Napoli, Jacob Pullen. Il giocatore di passaport georgiano sembra davvero carico per questa avventura italiana.

«Ho un ricordo magnifico delle mie esperienza a Biella, Brindisi e Bologna, e quindi il pensiero di poter giocare di nuovo nel campionato italiano mi ha fatto rifiutare tutte le altre proposte. Comprese quelle molto cospicue che arrivavano dalla Cina. Il mio obiettivo però era tornare a giocare in un campionato competitivo».

Per poi aggiungere: «E' per me una grande opportunità.

Vogliamo stupire tutti, possiamo competere ed affrontare le grandi squadre per raggiungere i nostri obiettivi. Non fa alcuna differenza per me giocare in posizione 1 o 2. Avere in squadra Tyler Ennis sarà davvero stimolante. Metto al servizio dei nuovi compagni la mia esperienza e la mia personalità. Play o guardia? Io so giocare in entrambi i ruoli. Tyler Ennis è un grande passatore e credo che con lui a fianco posso segnare molti punti. Ma l'importante e che assieme diamo un contributo per la squadra».

Pullen ha passaporto georgiano e ha ammesso di avere il desiderio di incontrare Kvaratskhelia. «Ne ho sentito parlare e mi piacerebbe molto incotrarlo. Spero di poter andare a vedere una partita del Napoli calcio allo stadio».



Il presidente Federico Grassi dice: «Faccio i complimenti al nostro responsabile dell'area tecnica Pedro Llompart. Abbiamo completato il roster che volevamo nonostante un mercato complicato per la forte concorrenza dell'Asia. E' stato eseguito un ottimo lavoro, ed ora ci prepariamo con grande curiosità ad affrontare la prossima stagione».



Pedro Llompart: «Jacob Pullen è un giocatore funzionale con esperienza e caratteristiche utili per la nostra squadra. Realizza punti per lui, e favorisce quelli realizzati anche dai suoi compagni. E' stato per noi un acquisto molto importante e ne siamo davvero contenti».