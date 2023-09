Gevi Napoli, Pullen è in arrivo: giovedì la presentazione

Uno dei due americani ingaggiati negli ultimi giorni dalla Gevi Napoli è in arrivo.

Si tratta di Jacob Pullen, il play-guardia 33enne, ex Nba, un giocatore che ha un gran voglia di far vedere di essere ancora competitivo anche in serie A italiana dopo esserci stato anni fa in maglia Virtus Bologna e Brindisi.

Giovedì 7 settembre alle 15 presso la Sala Stampa del PalaBarbuto, si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti per il prossimo campionato e anche la presentazione ufficiale di Pullen.