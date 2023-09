Gevi beffata a Rieti dopo un supplementare: 91-89

Dopo la cavalcata vincente la Luiss, primo stop della stagione per la Gevi Napoli Basket nella seconda amichevole stagionale, al termine di un tempo supplementare. E' stata infatti la Real Sebastiani Rieti ad aggiudicarsi il 1° Memorial "Riccardo Blasi" battendo la squadra di coach Milicic al PalaSojourner con il punteggio di 91-89. Dopo un buon avvio di gara la Gevi ha subito la rimonta della Sebastiani Rieti nel secondo quarto.

Le squadre sono andate all'intervallo lungo in perfetta parità. Nel terzo quarto la Gevi Napoli è tornata a prendere il largo nel punteggio grazie alla vena realizzatrice di Jaworski e Sokolowski chiudendo a più nove.

Ma nel finale la squadra di Milicic ha subito il ritorno veemente della Sebastiani che negli ultimi minuti ha recuperato 12 punti di svantaggio costringendo la Gevi all'overtime.

Nel supplementare con tanti giocatori fuori per raggiunto limite di falli, la Gevi Napoli è stata superata di misura. Migliori realizzatori per la Gevi Napoli Jaworski e Sokolowski con 21punti, e De Nicolao con 18. Per gran parte della gara la Gevi Napoli non ha potuto contare sull'apporto di Ebeling infortunatosi alla caviglia nel primo tempo. La Gevi tornerà in campo nel prossimo fine settimana, 9 e 10 settembre, nel Torneo di Sansepolcro al quale parteciperanno Pesaro, Pistoia, ed i rumeni del CSO Voluntari.

Tabellino: Jaworski 21, Sokolowski 21, De Nicolao 18, Zubcic 11, Owens 9, Lever 9, Bamba, Saccoccia, Sinagra, Coralic, Mabor.