La Gevi passeggia in amichevole a Roma: 80-47

Gevi Napoli, ottima la prima. Esordio vincente del team azzurro che si aggiudica il primo impegno ufficiale della stagione superando in amichevole, a Roma, la Luiss di A2 con il punteggio di 47-80 e piazzando un pesante 22-0 nell'ultimo quarto con gli avversari che non sono riusciti a segnare.

In avvio di gara è stato Jaworski a fare la differenza con 8 punti realizzati, mentre nel secondo quarto si è messo in evidenza Zubcic. Nella seconda parte della gara coach Milicic da spazio e minuti, a tutti i giocatori a sua disposizione.

Migliori realizzatori per la Gevi Napoli Jaworski 23 punti e Zubcic 21. Da segnalare per De Nicolao 11 assist, e per Owens 10 rimbalzi e 3 stoppate. La Gevi Napoli Basket tornerà in campo domani sera a Rieti contro la Sebastiani al Pala Sojourner alle ore 21 nel 1° Memorial "Riccardo Blasi". Tabellino Napoli: Jaworski 23, Zubcic 21, Bamba 2 , Ebeling 6, De Nicolao 2 , Lever 7 , Owens 6, Sokolowski 8 Saccoccia 4, Mabor 1, Sinagra, Coralic.