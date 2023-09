Gevi, la campagna abbonamenti parte con buoni numeri

E' partita bene la campagna abbonamenti della Gevi Napoli.

Dopo 5 giorni è stata raggiunta quota 370 abbonamenti sottoscritti, di cui 290 rinnovati in fase di prelazione e 80 nuovi abbonati. La scorsa stagione gli abbonati totali sono stati 389, di cui 110 avevano rinnovato in fase di prelazione.

I tutto esaurito del finale di stagione erano frutto di biglietti venduti. Dunque il trend in questa stagione è nettamente superiore e si può sperare di raggiungere una quota abbonati più congrua. Da domani, lunedì, alle 10 sarà possibile acquistare i posti non confermati in prelazione.

Sabato 23 Settembre dalle 10 alle 13 sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per ogni settore e gli abbonamenti in tariffa speciale (Famiglia, Napoli Dentro e Ridotto Invalidi) nella Sala Stampa del Palabarbuto. La sera alle 20 poi l'amichevole contro Cremona. Intanto domani alle 12 presentazione di Tyler Ennis allo Skyline Mediterraneo di Pozzuoli, Via San Gennaro Agnano 34.