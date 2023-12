Effetto Markel Brown, la Gevi batte Tortona (81-76)

Vittoria del cuore ma anche della sfrontatezza, del basket istintivo. La Gevi batte Tortona (81-76) e torna alla vittoria avvicinandosi alle Finali di Coppa Italia. Partita durissima contro un’avversaria rivitalizzata dal cambio in panchina e che vale ben di più della classifica attuale. Ma Napoli questa partita l’ha voluta vincere a tutti costi, strappandola con le unghie, lottando su ogni singola palla. E dando l’impressione di esprimersi la meglio quando non è troppo ingabbiata dagli schemi. Milicic sul quarto fallo di Owens ha azzardato il quintetto piccolo con Zubcic da unico lungo ed è stato premiato.

Il neo arrivato Markel Brown, dopo un inizio difficile (0/4 da tre) ha giocato una partita di grande spessore, regalando alla squadra quella personalità di cui aveva bisogno per uscire dal tunnel. Per lui 16 punti e ben 10 falli subiti. Anche Zubcic è tornato quello delle prime partite (19 punti) e grande il contributo di Pullen (16) che sarebbe candidato al taglio al ritorno di Jaworski. Se gioca così sarà difficile fare la scelta per la società. Con questa vittoria la Gevi va a quota 16 e ritrova entusiasmo. Pubblico strepitoso per calore e carica, un vero sesto giocatore in campo. Milicic: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo stati solidi in difesa e abbiamo fatto registrare poche palle perse.

Abbiamo rimontato con entusiasmo, spinti dall'energia del nostro pubblico. Era da un po' che ci mancava il sorriso, che ci mancava soprattutto di essere felici, e di rendere tali i tifosi e tutta la famiglia del Napoli Basket

Ad inizio gara in parterre ci sono anche il sindaco Manfredi e l’attore Patrizio Rispo. Brown comincia con un assist per la schiacciata volante di Owens, mentre De Nicolao, inserito in quintetto come agente speciale difensivo, prova a disinnescare Colbey Ross. Inizio equilibrato, poi Tortona mette il naso avanti (9-11) e completa l’opera con un 4-0 per il 9-15. La rimonta arriva con il giocatore più discusso della Gwvi, Pullen, che riporta la squadra a contatto e ispira il primo vantaggio proprio al 10’ (16-15). Gli ospiti però reagiscono con gli uomini della panchina, Baldasso e Strautins, e volano sul 18-27. La zona di Milicic viene subito perforata dagli angoli ma Brown si sblocca in attacco dopo 3 errori e Owens infila la seconda tripla della sua partita (28-30). Difese sempre più strette, si segna con il contagocce e a metà gara è 32-35.

La 1-3-1 di Napoli espone ancora il suo punto debole alle triple di Tortona che difende anche alla morte. E allunga sul 36-43. Owens dopo due stoppate apparentemente regolari sanzionate con falli, protesta e prende un tecnico che è il suo quarto fallo. Mazzata pesante. Sokolowski segna però due triple, Zubcic lo imita e c’è il -4 (42-46). Un altro canestro da distanza siderale di Pullen vale il -1, il pubblico diventa il sesto giocatore in campo e arriva il vantaggio azzurro (49-48). Sull’abbrivio la Gevi accelera sul +4 con una tripla di Brown, che poi si scatena con 6 punti in fila e regala il +7. Il vantaggio aumenta (61-52) con un 22-6 di parziale. Il gap per i piemontesi tocca le 12 lunghezze, Pullen fa una serie di giocate che fanno esplodere il Palabarbuto ma Tortona ci prova ancora, con Ross scatenato torna a -1 (77-76), ma Brown segna dalla lunetta e la gara si chiude.