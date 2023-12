Saccoccia e Sinagra trascinano la Gevi Under 19: battuta Cremona

Terzo successo consecutivo nella seconda fase della IBSA Next Gen Cup, per la Generazione Vincente Napoli Basket. Gli azzurri, dopo aver battuto nei giorni scorsi Academy Scafati Basket e Virtus EmilBanca Bologna, hanno sconfitto anche la Vanoli Cremona Basket con il punteggio di 90-77.

Ennesima prestazione convincente della formazione under 19 allenata da Alfredo Lamberti, che ha condotto la gara sin dall'inizio chiudendo già le prime due frazioni di gioco con dodici lunghezze di vantaggio.

Nel terzo periodo la Vanoli Cremona provava la rimonta portandosi anche a meno quattro, ma chiudendo comunque ad otto punti di distacco. Nel quarto ed ultimo tempo la Generazione Vincente Napoli gestiva il vantaggio ottenuto controllando la partita sino alla fine senza particolari problemi. Per accedere con un turno di anticipo alle Final Eight della IBSA Next Gen Cup, in programma a Trento dal 22 al 24 Febbraio, la Gevi Napoli Basket, dovrà attendere l'esito dell'incontro tra Pallacanestro Varese e la Virtus EmilBanca Bologna in programma alle ore 14:30. Sinagra e Saccoccia sono stati i migliori realizzatori della Generazione Vincente Napoli Basket rispettivamente con 18 e 15 punti realizzati.