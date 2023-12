Next Gen Cup, la Gevi Under 19 batte Scafati nel derby

Convincente ed importante successo, nella gara di esordio della seconda fase della Ibsa Next Gen Cup, per la Gevi Napoli.

Gli azzurri a Biella hanno superato la Academy Scafati Basket con il punteggio di 62-78. Ottima prestazione della formazione under 19 allenata da Alfredo Lamberti, che ha deciso la gara disputando un'ottima parte centrale del match chiudendo avanti nel punteggio i parziali del secondo e terzo quarto, e dopo essere stata in svantaggio solo nella prima frazione di gioco.

Nell'ultimo tempo Scafati ha provato a rientrare in partita, ma la Generazione Vincente Napoli Basket è restata in controllo del match allungando decisamente nel finale e portando a casa meritatamente il successo. Saccoccia e Sinagra sono stati i migliori realizzatori della Generazione Vincente Napoli Basket rispettivamente con 20 e 16 punti realizzati. Questo il tabellino: Saccoccia 20, Sinagra 16, Coralic 13, Druzheliubov 12, Verde 5, Zilio 4, Ciardello 2, Sannino 2, Esposito 2, Gambardella 2, Grassi, Fiodo.Gli azzurri conquistano cosi i primi due punti della seconda fase, raggiungendo quota quattro in classifica nel girone A, e sono attesi ora dalla prossima gara in programma domani 27 dicembre alle 17,30 contro la Virtus Bologna.