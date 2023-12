Gevi Napoli, ecco Markel Brown: prima foto in maglia Napoli

Non si deve considerare come il salvatore della patria che arriva per rilanciare la Gevi proveniente da 4 sconfitte in fila, ma non c'è dubbio che Markel Brown può rappresentare un punto di svolta nella stagione azzurra.

Stamattina la nuova guardia ha sostenuto le visite mediche con il responsabile dello staff sanitario Nino D'Alicandro ed ha effettuato i test atletici. Markel Brown è ora a disposizione di coach Igor Milicic per sostenere il primo allenamento al Fruit Village Arena Palabarbuto con i suoi nuovi compagni. Esordio sabato prossimo in casa.