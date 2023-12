Trento-Gevi Napoli 101-94: la difesa fa acqua ed è ko

Un Ennis da Nba (35 punti) e il solito tardivo forcing finale rendono meno amara la quarta sconfitta in fila per la Gevi, che perde 101-94 a Trento e scivola indietro in classifica ma resta ancora in zona Final Eight. In trasferta e con due giocatori in meno (anche se Ebeling ha sempre giocato pochissimo) non era facile fare il blitz ma ciò che preoccupa è la tenuta difensiva di una squadra che con la zona non crea più alcun problema agli avversari. Urge un aggiustamento e si spera che Milicic ci metta una pezza. Difficile vincere se gli avversari fanno 101 punti. Nella prima parte i problemi difensivi sono venuti fuori in maniera lampante con i trentini sempre avanti con amplissimo margine, poi la squadra si compattata e nel quarto quarto è riuscita a far paura agli avversari arrivando fino al -6 con palla in mano. Dalla prossima partita entrerà nelle rotazioni Markel Brown e si spera di poter sbloccarsi il 30 dicembre contro Tortona.

Milicic a fine gara: «Un'altra volta, una storia simile alle ultime partite.

Siamo passati da essere la migliore difesa del campionato ad essere, in questo momento, la peggiore. Non possiamo concedere 55 punti nel primo tempo senza commettere falli e senza essere aggressivi. Dobbiamo tornare a quando eravamo una squadra che voleva dimostrare di essere più brava delle altre. Non dobbiamo mettere in mostra le nostre qualità individuali, le qualità individuali ci hanno portato a quattro sconfitte consecutive. Insieme a me, al nostro lavoro, dobbiamo trovare il modo di cambiare la mentalità di questa squadra, faremo di tutto per riuscirci, anche perché abbiamo dimostrato, quando abbiamo messo cuore ed energia in campo di poter rimontare anche in questa partita. Abbiamo avuto l'opportunità di accorciare, non ci siamo riusciti, ma il problema è la mentalità, l'approccio nel primo tempo senza aggressività e falli, ma cambieremo».

Pedro Llompart: «Ovviamente la chiave è che siamo stati molto lontani dal livello difensivo che noi dobbiamo avere. Nel primo tempo, dove abbiamo preso 55 punti, loro sono andati in grande fiducia anche se abbiamo fatto un grandissimo sforzo, nella seconda parte di gara. La squadra deve tornare alla mentalità che aveva quando era una delle migliori difese del campionato. Dobbiamo tornare ad avere la mentalità giusta nelle prossime partite».