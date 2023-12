Gevi a Trento in emergenza: per vincere ci vuole un'impresa

Totale emergenza per la Gevi per il match di domani contro Trento. Markel Brown non potrà essere ancora a disposizione di coach Milicic ed esordirà il 30 dicembre contro Tortona e dunque Napoli va in campo con rotazioni limitatissime. Match in programma alle 19 con alto coefficiente di difficoltà. Jaworski e Ebeling sono ovviamente fuori dopo gli infortuni e dunque gli azzurri dovranno attingere in caso di necessità da una panchina dove possono alzarsi Bamba e Mabor, oltre a Lever e De Nicolao. Pullen potrebbe partire in quintetto, ma forse la soluzione ideale sarebbe De Nicolao da play e Ennis da guardia, con Pullen in panchina. Per vincere ci vorrà un'impresa, non tanto per il valore dell'avversaria, squadra tosta ma non certo imbattibile, ma per l'organico ridotto. Con Brown sarebbe stata un'altra partita.

La Dolomiti Trentino, che in settimana ha ottenuto un prestigioso successo in trasferta in EuroCup contro Gran Canaria, in campionato è reduce dalla sconfitta in trasferta rimediata la scorsa settimana a Treviso contro la Nutribullet, ma è terza in classifica a 16 punti. Igor Milicic alla vigilia così commenta: «Dobbiamo affrontare una sfida proibitiva avendo davanti una grande squadra reduce dalla bellissima vittoria ottenuta in EuroCup contro Gran Canaria.

Siamo consapevoli che dovremo mettere in campo una grande fisicità, ed essere molto intelligenti cercando di limitare le palle perse, ed evitando di dare loro campo aperto e transizione, due situazioni di gioco nelle quali Trento è molto pericolosa e forte. un'altra chiave della partita sarà il tagliafuori. Trento infatti è una squadra con tanti giocatori che vanno forte al rimbalzo d'attacco. La sfida sarà davvero molto dura e difficile, sia dal punto di vista fisico che mentale». Diretta su Dazn.