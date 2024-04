Cava de' Tirreni, incidente in autostrada: donna sviene dopo incidente, salvata dai carabinieri

Violento scontro in autostrada, sulla Napoli-Salerno, all'altezza della tenenza dei carabinieri a Cava de' Tirreni. Una donna, alla guida di un'utilitaria, è stata coinvolta in uno scontro con un grosso tir. Sono stati proprio i carabinieri ad intervenire, permettendo poi ad un'ambulanza di soccorrere la donna, trasferita d'urgenza all'ospedale Ruggi di Salerno.

A seguito dell'incidente, l'automobilista ha riportato un trauma facciale e vistose ferite al volto, perdendo poi i sensi.

I militari, la cui tenenza si trova in parallelo al luogo dell'incidente, erano stati attirati dal forte boato causato dallo scontro tra i due veicoli, raggiungendo l'autostrada dal muro di cinta della tenenza. La parte posteriore del camion aveva urtato la parete di levante della caserma e davanti alla motrice c'era un'utilitaria, con all'interno la donna, svenuta a seguito dello scontro.

La 40enne aveva ematomi al volto e alla fronte. Perdeva molto sangue. Appurata la grave circostanza, i militari hanno allertato il 118, giunto sul posto per trasferire la donna in barella, quindi in ospedale. Insieme ad alcune persone di passaggio, poi, si sono impegnati per spostare l'auto coinvolta nel sinistro e consentire il deflusso del resto dei veicoli. L'episodio è ora oggetto anche di un'indagine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.