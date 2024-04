Il rider addebita 40 euro di mancia sulla carta della cliente: «Gli avevo detto che non avevo soldi, ora come pago l'affitto?»

A volte la comodità di ordinare il cibo direttamente a domicilio viene oscurata da alcuni problemi relativi alla consegna. Mentre c'è chi lamenta degli errori da parte del ristorante, attese sfibranti e più lunghe del previsto e, sorprendentemente, buste e confezioni vuote consegnate da un rider particolarmente affamato.

Nel caso di Molly, poi, la fame del rider non era relativa al cibo, quanto più ai suoi soldi.

In una clip pubblicata sul suo account TikTok, infatti, la ragazza racconta la vicenda di cui è stata - purtroppo - protagonista: il rider ha deciso di meritare una mancia e l'ha addebitata sulla carta della cliente senza dirle niente.

«Devo davvero sporgere denuncia per 40 euro?», domanda Molly.

O la mancia o l'affitto

La ragazza ha raccontato l'infelice esperienza attraverso due video pubblicati su TikTok, ma le risposte degli utenti sono state sorprendenti: non tutti hanno espresso il loro supporto per l'accaduto. «Ho ordinato una pizza e il rider ha aggiunto illegalmente una mancia tanto alta da mandarmi nei casini con l'affitto - scrive Molly sulla clip, mentre si passa una mano tra i capelli in un gesto stressato -. Gli avevo detto che non potevo permettermi la mancia»

Poi, nella didascalia, specifica la cifra: «Dovrò davvero denunciare per 40 euro? Perché ne sarei capace». Diversi utenti le raccomandano di contattare subito il ristorante e informare i proprietari di ciò che è accaduto in modo da riavere indietro i propri soldi e, allo sesso tempo, evitare che il rider la passi liscia e ripeta il furto con altri clienti. «O ti rimborsano il 100% o chiami la polizia! Una cosa del genere è inaccettabile», scrive addirittura qualcuno.

Eppure, c'è chi ha giudicato Molly per il fatto di non potersi permettere la mancia e ha sottolineato che in questi casi non si dovrebbe ordinare cibo a domicilio anziché aspettarsi un servizio gratuito. Di conseguenza, nonostante l'errore del rider, anche la ragazza sarebbe in torto.