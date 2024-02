«Ho un lavoro a tempo indeterminato a 29 anni, ma guadagno solo 1.300 euro e sono costretto a vivere nella roulotte di papà»

Il posto fisso non basta più. Il caro affitti, unito agli stipendi in calo sono i due grandi nemici dei giovani che provano a farsi una vita lontano dal tetto dei genitori. Così, c'è chi come Paolo (nome di fantasia per proteggere la sua identità) è costretto a vivere in una roulotte, nonostante un lavoro a tempo indeterminato.

A parlare al quotidiano spagnolo El Dia è un ragazzo di 29 anni che vive a Tenerife.

Con il suo stipendio, non può permettersi una casa, così al momento vive in una roulotte che il papà gli ha prestato. Paolo è alla ricerca di una stanza da ottobre, quando è stato assunto da un'azienda di trasporti con stipendio di 1.300 euro. Non abbastanza per permettersi un affitto vicino alla stazione e avere i soldi per le utenze e le spese. Assicura che «le uniche due o tre case che avrei potuto vedere per meno di 900 euro sono scomparse immediatamente».

«La roulotte è un tesoro», dice. Si trova in un campeggio e dispone di cucina, bagno e camera da letto, tutto molto piccolo e integrato. Il suo problema principale è la limitazione dell'acqua, poiché deve riempirla con le bottiglie quando finisce. «La gente mi dice che sono pazzo, ma la realtà è che se potessi trovare un appartamento, lo farei», spiega. A causa dei suoi orari di lavoro gli risulta difficile anche utilizzare i trasporti pubblici.

«Il mio budget massimo era di 600 euro - dice ancora Paolo - Un amico mi ha proposto una stanza vicina a quelle cifre. Forse la prenderò», ha concluso.