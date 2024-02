«​Guadagno 1.000 euro al mese senza fare nulla grazie a un distributore automatico: ecco come»

Si dice spesso che nella vita bisogna essere creativi per avere successo e che per quanto seguire la massa possa far sentire al sicuro, prendere una strada diversa potrebbe portarci molto più in alto e farci godere di un panorama migliore o, come nel caso di Donald, di... un guadagno mensile nettamente migliore.

Non a tutti verrebbe in mente, ma a Donald sì: un giorno ha acquistato un distributore automatico a 500 euro e ora, occupandosene saltuariamente, riesce a ricavarci almeno il doppio ogni mese. Così, l'uomo ha deciso di condividere la sua esperienza con chiunque sia interessato e in una serie di video pubblicati su TikTok ha spiegato come funziona il suo trucco.

Dopo aver incantato gli spettatori con guadagni stellari e una spesa iniziale di soli 500 euro, Donald Luxama ha deciso di spiegare e mostrare, sui social, in cosa consiste la manutenzione del distributore automatico e che tipo di guadagni assicura. Intanto, il ragazzo ha accumulato decine di migliaia di follower sia su TikTok che su Youtube, tutti interessati al suo particolare percorso.

Riguardo gli snack da inserire nel distributore, Donald spiega: «Compro questi fagottini al miele a 6.88 e li rivendo a 1.50 l'uno, il che mi assicura un profitto del 163%, 11.12 euro per scatola».

Poi, applica lo stesso ragionamento a diversi dolciumi, spiegando qual è il prezzo di acquisto e quale quello di vendita.

Nei commenti, gli utenti si sono mostrati sin da subito estremamente curiosi rispetto a come tutto è cominciato e, in particolare, hanno iniziato a chiedere consigli riguardo dove posizionare, eventualmente, il distributore e quali siano i criteri da tenere in considerazione per scegliere il posto. Le risposte sono diverse, soprattutto scuole e centri commerciali, posti in cui c'è un grande viavai di persone.

Donald ha risposto in un altro video, consigliando di tenere in conto l'opinione di familiari e amici, che possono avere idee interessanti al riguardo e, a loro volta, conoscere qualcuno disposto a offrire il posto perfetto. Per quanto riguarda l'acquisto del distributore, specialmente a buon prezzo, l'uomo spinge a controllare Facebok Marketplace, Ebay e altri siti del genere.