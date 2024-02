«Mio marito è morto e dal suo bancomat ho scoperto tutti i regali alle amanti: diceva che ero defunta e lui era un papà single»

Il tradimento è considerato dalla maggior parte delle persone uno dei peggiori comportamenti che un partner possa avere. Delusione, rabbia, tristezza, colpiscono come una fitta alla pancia fino a sfinire. Quando però si scopre che a tradire è stata l'altra metà ormai defunta, riprendersi può essere ancora più difficile.

È quello che è successo a una donna che sul suo profilo TikTok si fa chiamare Cherrybombsquad007. In un video che ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni, l'influencer ha raccontato scioccata la sua storia rivelando come ha scoperto l'infedeltà del suo defunto marito dopo aver trovato una serie di messaggi che lui aveva scambiato con le sue molteplici amanti, dicendo a una di loro che sua moglia «era morta».

Il marito della donna è scomparso 3 anni fa dopo aver cominciato a sentire dei «dolori al petto, fino ad avere un malore», ha raccontato la tiktoker.

A quel punto lei ha cominciato ad organizzare tutti i suoi averi fino a quando si è imbattuta nel suo computer. «Ho trovato delle chat con molte ragazze», ha spiegato scioccata la donna. Non solo, perché la cosa che le ha sconvolto la vita sono stati i tanti messaggi in cui mentiva a proposito della moglie: «Non ho mai conosciuto veramente mio marito», ha sottolineato.

Nel video la tiktoker sostiene di aver trovato conversazioni tra lui e le altre donne, in cui lui diceva loro palesi bugie, tra cui quella che sua moglie fosse morta. «Tra le cose che ho letto c'erano: Mia moglie mi ha lasciato per un altro uomo; oppure ancora: Ha avuto un incidente ed è in coma, sono tutto solo».

Con una faccia inorridita nel ripensare a questi scambi di messaggi, l'influencer ha continuato ad elencarne altri: «Mia moglie è appena morta, sono un padre single», si leggeva in un'altra delle sue bugie. Un altro messaggio diceva: «Nel mio matrimonio non c'è amore».

La donna ha spiegato nel video di aver deciso di «dare un'occhiata ai suoi estratti conto» e di aver scoperto che aveva speso «centinaia di euro» in siti di contenuti per adulti. La tiktoker ha aggiunto anche che lui aveva acquistato «tonnellate di regali per le sue fidanzate online».

«Mentre mi apprestavo a chiudere il computer e ad andarmene, è apparso un altro messaggio: Mi manchi così tanto, tesoro, FaceTime stasera?. Sono ancora arrabbiata, ma non avrò mai risposte alle mie domande», ha concluso la donna.