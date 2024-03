«La sorella del mio fidanzato è la sua amante: l'ho scoperto quando le ho mandato un messaggio per organizzare una sorpresa»

Nonostante le sorprese di solito siano fatte il più delle volte con le migliori intenzioni, a volte possono rivelarsi agrodolci perché non sempre vanno come previsto. E così il tentativo disinteressato di rallegrare la giornata di una persona speciale può inavvertitamente portare a scoprire verità nascoste.

Lo spiega bene l'utente TikTok @useeref4, che in un video racconta di quando ha scritto alla sorella del suo fidanzato (che non aveva mai incontrato di persona) per organizzargli una sorpresa di compleanno ma è finita per venire sorpresa (e non piacevolmente) a sua volta.

La protagonista della vicenda ha contattato quella che pensava fosse la sorella del suo fidanzato per organizzare una sorpresa, solo per scoprire che la donna, di nome Layla, non era affatto imparentata con lui, ma era in realtà un'altra ragazza che lui stava frequentando contemporaneamente. «Ciao, sono la fidanzata di tuo fratello, scusa se ti parlo a quest'ora, ma stavo pensando a come fare una sorpresa a tuo fratello e ho bisogno del tuo aiuto»: tutto comincia con questo innocente messaggio, al quale Layla risponde di non avere fratelli e che probabilmente aveva il numero di telefono sbagliato. Vedendo la risposta, la giovane confessa che non poteva aver sbagliato numero di telefono perché lo aveva preso dai contatti del suo fidanzato.

Quando la giovane invia il numero di telefono alla presunta cognata, entrambe si rendono conto di avere in realtà lo stesso partner: una stava con lui da un anno e tre mesi, mentre l'altra stava con lui da quasi sei mesi. Venute a conoscenza dell'inganno, le due giovani hanno cominciato a farsi domande e a scambiarsi le informazioni in loro possesso, per poi decidere che la cosa migliore sarebbe stata vendicarsi insieme.

Il video ha rapidamente guadagnato popolarità su TikTok, accumulando oltre 5 milioni di visualizzazioni e una valanga di commenti.

Gli utenti della piattaforma si sono espressi in vari modi, alcuni condividendo esperienze simili, altri lodando l'insolito lieto fine che ha visto le due donne diventare alleate piuttosto che nemiche. Commenti come «gli hanno fatto una sorpresa per il suo compleanno» e «ed è così che diventano amici per sempre» riflettono non solo l'interesse deli follower per storie di vendetta creativa, ma anche il desiderio di vedere legami positivi emergere da situazioni negative. Altri commenti sottolineano la curiosità e l'apprezzamento per la solidarietà femminile mostrata, con richieste entusiaste di una seconda parte per conoscere il finale della storia.