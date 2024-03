Mew a Verissimo: «Matthew? Amore a prima vista, ora andiamo a convivere. Ho dovuto abbandonare Amici. Maria De Filippi mi è stata molto vicina»

Mew da favorita di Amici all'abbandono. «Ora sto meglio dovevo tornare dalla mia famiglia». Valentina Turchetto arriva oggi per la prima volta a Verissimo. Si è innamorata nella scuola poi lei e Matthew (il fidanzato) decidono di andarsene dalla scuola. Dopo circa un mese la scorsa settimana la cantante è tornata, da ospite, nel talent: «Rivedere i miei amici è stato bellissimo, non ero pronta a tutta quella energia ma è stato bellissimo».

Mew a Verissimo: ecco perché ho lasciato Amici

«Mi è spiaciuto mollare sapevo che impegnandomi avrei fatto grandi cose, purtroppo anche nei momenti belli ci sono cose che ti buttano giù e mi sono dovuta fermare altrimenti non mi sarei mai ripresa. Ho sofferto per molti anni di momenti buii. Una volta entrata nella scuola le emozioni erano forti e non pensavo a cose brutte una volta che mi ero abituata ho cominciato a buttarmi giù e stavo andavo verso la deriva. Mi è dispiaciuto molto fare questa scelta. Non riuscivo più a mangiare ho avuto problemi alimentari che sto cercando di superare. Continuare non era la cosa giusta. Maria De Filippi per me è stata una mamma mi è sempre stata vicino quando stavo male mi chiamava ho passato momenti con lei che mi porterò sempre nel cuore»

L'amore

Poi lancia un messaggio ai giovani: «È importante riconoscere di avere un roblema e la cosa importante è parlarne consultarsi con persone essere seguiti, c'è sempre qualcuno pronto ad aiutarti».

Matthew e Mew stanno ancora insieme. «È stato un amore a prima vista.

Ora non posso piu'' fare a meno di lui. Presto andiamo a vivere insieme. Si è stato un matto ad uscire con me dalla scuola ma io lo ringrazio. Mi fa sentire accettata e a mio agio sempre, mi tira fuori le cose belle che ho»