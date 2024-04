Amici, l'ex professionista Lorella Boccia verso il divorzio? Lo sfogo social

Una storia d'amore nata nel lontano 2016, quella tra Lorella Boccia, ballerina e professionista di Amici e il figlio dell'agente dei vip Lucio Presta, Niccolò. I due si sono conosciuti nel backstage di Ciao Darwin e da allora non si sono più lasciati. Otto anni dopo, un matrimonio e una figlia, ma da qualche tempo a questa parte Niccolò non sembra più apaprire nelle storie Instagram della ballerina. La coppia, sempre molto attiva sui social, ha destato qualche sospetto e Lorella si è sfogata sui social, mettendo a tacere le malelingue.

Lo sfogo di Lorella

Lorella Boccia è stata sommersa di messaggi dopo che in molti si sono accorti dell'assenza del marito Niccolò Presta dalle sue storie Instagram dove invece era sempre molto presente.

Aria di separazione? Niente di più lontano, solo una scelta di Presta.

«Rispondo qui brevemente ad una domanda che ultimamente leggo di frequente soprattutto in direct. Una domanda che riguarda me, mio marito e una presunta separazione. Rispondo, soprattutto a chi mi segue da tanto e manda messaggi di affetto, che va tutto bene, e scrivo queste righe facendo le corna a terra perché come si dice a Napoli “L'uocchie sicche so' peggio d'e scuppettate” - ha scritto Lorella sulle sue storie Instagram - Detto questo credo che il dubbio nasca dalla non presenza di Nick sui social. Il motivo per cui non lo vedete deriva dalla sua decisione di non comparire e di non usare più i social ed io ovviamente rispetto la sua scelta. Però tranquilli perché continuerò a rovinare le sue piante inconsapevolmente, mi rifiuteró di fargli i grattini come sempre e senza dubbio renderò le sue giornate perfettamente imperfette».