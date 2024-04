Amici 23, chi è l'eliminato della sesta puntata del serale. Poi la sorpresa di Maria De Filippi

Sofia Cagnetti, classe 2006, è l'eliminata del sesto serale di Amici 23. La ballerina, originaria di Ancona ha perso il ballottaggio contro Martina, la cantante della squadra formata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. il giovane talento scoppia in lacrime, ci pensa Maria De Filippi a consolarla e a regalarle una importantissima borsa di studio presso la Joffrey Ballet School, tra le più famose accademie di New York.

Il sogno di Sofia

Come sempre Martina e Sofia prima di conoscere il verdetto del ballottaggio finale, sono tornate in casetta dove hanno parlato con Maria De Filippi. Sofia è disperata: «Io so so che vado a casa, è sicuro.

Mi dispiace». «A lei piace ballare - commenta Maria De Filippi - quando vede le coreografie, sembra Alice nel paese delle meraviglie, tutta contenta, com'è nata la tua voglia di ballare?», chiede.

«Non lo so - risponde Sofia - penso sia nata insieme a me, c'è sempre stata. Avevo 5 anni e mezzo quando ho fatto la prima lezione, ma anche all'asilo volevo fare danza e mamma mi diceva di aspettare le elementari. Non ho mai saltato una lezione perché non era un peso, non era una cosa che dovevo fare per forza. Cosa mi mancherà? Questo programma si chiama Amici e adesso capisco perché, la cosa che più mi mancherà siete tutti voi».

«Anche io da piccola, ballavo, cantavo, recitavo - racconta Martina - Avevo 8 anni e mamma mi ha iscritta a danza, alla fine del saggio c'erano due ragazzi che cantavano e ho detto "voglio farlo anche io". Cosa mi mancherà? Tutti: vocal coach, professionisti, redazione. Questo posto mi ha fatto affrontare tutte le cose da cui scappavo quando ero fuori. Qui non puoi scappare».

Sofia eliminata, poi la sorpresa

Si va sulle gradinate per scoprire l'esito finale. «Siete bravissime tutte e due - dice Maria - siamo in programma televisivo che prevede la vittoria di una persona. É solo un meccanismo televisivo, è importante che vi entri in testa. Esce Sofia». Per lei c'è la proposta di una delle accademie tra le più importanti d'America: la Joffrey Ballet School le offre una borsa di studio del 100%, Dustin corre ad abbracciarla: «É la scuola più importante in America, sei una ballerina bellissima, non cambiare mai».