Amici 23 il Serale, gli spoiler della quinta puntata (stasera in tv): il verdetto tra Sarah e Lil Jolie, il ballottaggio finale, gli ospiti e il guanto di sfida

Quinto capitolo di Amici 23 il Serale. Stasera in tv, sabato 20 aprile su Canale 5 alle 21.40, il talent condotto da Maria De Filippi si apre con la sfida rimasta in sospeso dalla scorsa puntata per l'indecisione di Michele Bravi. Il giudice ha chiesto non sapendo chi scegliere tra ​Lil Jolie e Sarah ha chiesto alle due cantanti di esibirsi nuovamente su dei brani scelti da lui. Chi ha vinto la sfida? Scopriamo dunque le anticipazioni di stasera.

Amici 23 il Serale, la sfida tra Sarah e Lil Joliè

La registrazione della puntata che andrà in onda stasera è avvenuta giovedì 18 aprile, ecco dunque gli spoiler che arrivano dall'account di AmiciNews.

La scorsa puntata si è conclusa con un colpo di scena: il verdetto del ballottaggio finale tra Lil Jolie e Sarah è stato rimandato di una settimana a causa dell'indecisione di Michele Bravi. Stasera quindi la puntata del talent si aprirà proprio con la sfida tra le due cantanti che si esibiranno sui brani dati loro dal giudice stesso.

Dopo l’ingresso dei giudici parte la sfida tra Sarah e Lil . Entrambe cantano i pezzi che sono stati assegnati loro da Michele Bravi. Lil Jolie canta "Cercami" di Renato Zero mentre "Per un’ora d’amore" dei Matia Bazar. Sarah vince mentre Lil Joliè deve abbandonare la scuola.

Gli esiti delle tre manche e il ballottaggio finale

Poi si parte con la puntata e le sfide tra le squadre. A trionfare su tutte e tre le manche sono stati Rudy Zerby e Alessandra celentano. Cos' finiscono al ballottaggio finale: Mida, Sarah e Aurora (che balla per Gaia). Il cantante è stato salvato per primo e, dunque, una tra Sarah e Aurora dovrà lasciare la scuola.

Gli ospiti della quinta puntata del serale di #Amici23 sono Enrico Nigiotti che canterà il suo nuovo singolo “Occhi grandi” e infine Barbara Foria che ci parlerà del senso di amicizia ⭐️

Domani sera ore 21:30 su Canale 5 🔥 pic.twitter.com/sdd8swEx47 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 19, 2024

Tuttavia, il nome dell’allievo eliminato non si conosce dal momento che questo viene comunicato direttamente in casetta, lontano dallo studio e sarà noto ufficialmente soltanto nella puntata di sabato sera.

Il guanto di sfida

Non mancherà neanche stasera un divertente guanto di sfida tra i professori. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, come sempre, puntano sull'ironia, i Cucca-Lo hanno ballato portando sul palco una performance prendendo ispirazione da un pezzo di West Side Story e Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si sono esibiti ballando sulle note di un flamenco.

Gli ospiti

Secondo gli spoiler che troviamo in rete scopriamo che l'ospite musicale di stasera sarà Enrico Nigiotti a cui viene consegnato il disco d’oro per Cenerentola, mentre per la parte comica torna ancora una volta Barbara Foria.

I gossip