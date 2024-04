Amici 23, Lucia eliminata perde al ballottaggio con Sofia, tutti in lacrime. Bufera su Twitter: «La morte del talento». Poi la sorpresa

Lucia Ferrari è l'eliminata del terzo serale di Amici 23. La ballerina di origini americane ha perso al ballottaggio con un'altra ballerina Sofia Cagnetti. Tutta la classe in lacrime e su Twitter monta la polemica per questo dimezzamento della sezione danza.

Ballerini dimezzati

Ancora una volta è un ballerino a dover abbandonare la classe di Amici 23.

Nella terza puntata del serale di sabato 6 aprile Lucia Ferrari perde al ballottaggio contro la compagna Sofia Cagnetti. Un'eliminazione che non è stata apprezzata sui social.

Quindi lo scopo di #amici23 quest'anno è eliminare ballerini talentuosi e lasciare fino alla fine cantanti mediocri. Evviva il talen — Claudia Enea (@claudia_enea) April 6, 2024

Lucia: “Comunque vada è una tragedia.”



Non doveva finire così purtroppo abbiamo subito un enorme ingiustizia#Amici23 pic.twitter.com/EFKCldUP3i — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) April 6, 2024

questo ballottaggio è la m0rte del talento, la m0rte di questo programma #amici23 — deb (@babyfthvney) April 6, 2024

Su twitter in particolare è scattata proprio una protesta per questa eliminazione indiscriminata di tutti i ballerini a favore dei cantanti della scuola. C'è chi parla addirittura di «Morte del talento».

Tutta la classe in lacrime

Prima di scoprire il verdetto finale Lucia e Sofia si sfogano con Maria De Filippi. Lucia è quella che piange di più: «Una tragedia in entrambi i casi. Tutta la settimana ho detto che uscivo e poi provavo nella mia testa a dire "no dai hai ancora tanto da dare" e mi sento che non l'ho fatto fino all'ultimo pezzo che ho ballato. Maria non so se lo sai dopo averla vista ballare (Sofia ndr.) io sono andata su Instagrama cercarla e dirle che era bravissima».

«Se penso a me sono confusissima - ammette Sofia, che è un po' più misurata nelle emozioni - perchè dentro penso non è finita e l'altra parte che dice che la vita continua. Io non sono una che parla tanto ma per me qui Lucia è stata un appiglio quando era tutto nero e il suo modo di essere e ballare mi abbia stimolata a capire quello che all'inizio non riuscivo a fare».

La sorpresa

Lucia è l'eliminata del terzo serale di Amici, Maria De Filippi la incoraggia: «Siete bravissime tutte e due innamorate del lavoro che volete fare ed è una grande fortuna, però ripeto la vita di una ballerina non finisce con Amici, ho visto tanti ballerini uscire qui disperati e poi fare delle cose bellissime fuori».

Per Lucia c'è una grande sorpresa: "Pro arte Danza", una delle compagnie più blasonate del Canada, le ha offerto un contratto di lavoro di un anno, a partire da settembre, più uno stage estivo di preparazione. Lucia continua a piangere e commenta: «Figo non sono mai stata in Canada».