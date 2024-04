Amici, mistero sulla lite tra Nicholas e Giovanni: il video insieme rimosso dai social. Cosa è successo

Durante l'ultima puntata andata in onda ad Amici 23 sia Nicholas che Giovanni sono stati eliminato dalla scuola, completamente a sorpresa. I due avevano litigato, ma la domanda da porsi è se ora hanno fatto pace o se la situazione resta stazionaria. Ecco cosa è successo tra i due ragazzi e qual è la verità sul loro rapporto. Già da parecchi giorni (prima dell'eliminazione definitiva) ormai tra Nicholas e Giovanni non tirava una buona aria. Tanto che i due ballerini avevano finito per litigare subito dopo un guanto di sfida arrivato a Giovanni dal prof. Emanuel Lo. Scoperte alcune parole decisamente poco carine che Giovanni aveva rivolto nei suoi confronti, Nicholas ci era rimasto molto male. E, infatti, nonostante le scuse di Giovanni, il loro rapporto si era comunque molto raffreddato rispetto all'inizio. Poi, arrivato in puntata il momento dell'eliminazione di Nicholas, Giovanni pare aver ceduto (tentando un approccio amicale), ma Nicholas non si è scomposto. Rimanendo fermo sulla sua posizione. Eppure, nonostante anche la De Filippi abbia ammesso che "avevano litigato per una stupidaggine", negli ultimi giorni pare ci sia stato un cambiamento tra i due. Infatti, pare che Giovanni abbia caricato un video tramite Instagram stories nel quale ballava con Nicholas in quella che pare essere una stanza d'albergo. Tuttavia, i fan, dapprima contentissimi di quella story, poi hanno notato un particolare. Ossia che la storia era stata prontamente rimossa. Quindi, cosa sarà successo tra i due ballerini di Amici 23? Avranno davvero fatto pace o ci staranno solo "lavorando"? Photo Credits: Red Communications - Music by Korben