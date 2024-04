Amici: Ayle e Lucia, amore dopo l'eliminazione dal serale. I fan: «Perché ora?»

Nella scuola di Amici sembrerebbe essere sbocciato un nuovo amore, passato inosservato (forse volutamente) alle telecamere e a Maria De Filippi. Ayle e Lucia si sono osservati per un po', lei ha cercato da subito il suo sguardo e la sua amicizia, attirata forse dall'aria tenebrosa e dal cuore tenero del cantautore. I primi sospetti su una loro frequentazione sono arrivati poco dopo l'autoeliminazione del ragazzo che, sentendosi incompreso dalla sua insegnante e non all'altezza della sfida durante il pomeridiano, si era ritirato ad un passo dal serale. Lucia non era riuscita a trattenere le lacrime in quell'occasione. Ad alimentare i sospetti erano i numerosi inquadramenti da parte dei cameramen verso l'uno o l'altra, mentre l'altro si esibiva e il pianto disperato di Lucia durante l'eliminazone definitiva di Ayle.

Ora, entrambi fuori dalla scuola di Amici, possono godersi il loro amore, lontani finalmente dalle telecamere che tanto hanno cercato di evitare.

La conferma di Ayle

Pochi giorni dopo l'eliminazione di Lucia, avvenuta sabato scorso, 6 aprile, Ayle ha condiviso uno scatto insieme alla ballerina per ufficializzare la loro storia d'amore.

Una foto un po' sfocata, ma piena di tenerezza: lui la stringe e le da un bacio sulla guancia, mentre lei sorride alla fotocamera. I commenti degli ex allievi e professinisti di Amici sono arrivti quasi subito, da Giulia Stabile a Holy Francesco, passando per Isobel Kinnear. Tutti sapevano che tra il cantante e la ballerina c'era del tenero, ma lo hanno nascosto per proteggere la loro relazione dai commenti esterni e dalle telecamere.

In molti, infatti, si sono chiesti come mai durante i day time non fossero mai stati mostrati i momenti di tenerezza tra i due e l'evoluzione della loro storia d'amore, come sta accadendo per Gaia e Mida che, nonostante si siano lasciati già da qualche settimana, la fascia pomeridiana continua a essere dedicata spesso alla loro storia d'amore.

Probabilemnte nè Ayle, nè Lucia erano pronti ad affrontare il pubblico e i loro commenti sulla relazione, mentre adesso, avendo più consapevolezza e certezza nel sentimento, hanno ufficializzato la storia d'amore.