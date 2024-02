Moglie e suocera, rapporto morboso: «Dopo 10 anni di matrimonio sua mamma è sempre tra noi. Ho detto basta e lei mi ha dato dello st****o»

Per una mamma la sua bambina rimarrà tale anche se ha quasi 40 anni ed è sposata. Raccomandazioni, messaggini sul telefono, chiedere sempre la posizione esatta sono azioni che potrebbero essere normali per qualcuno ma che, allo stesso tempo, potrebbero infastidire qualcun altro. È il caso dell'utente che ha raccontato la sua situazione su Reddit. Lui e la moglie sono sposati da diversi anni ma, tra di loro, c'è sempre la suocera con cui la moglie ha un rapporto praticamente morboso. Il marito ha provato a parlarle ma lei non ha proprio voluto sentire ragione, anzi, l'ha anche offeso. Ecco cos'è successo.

Il marito disperato si è lasciato andare a un lungo sfogo su Reddit raccontando la sua situazione: «Non ce la faccio più.

Io e mia moglie siamo sposati da dieci anni e tra noi è sempre andato tutto benissimo se non fosse per il fatto che mia suocera è sempre in mezzo. Io le voglio molto bene e, ancora prima del matrimonio, quando io e mia moglie ci frequentavamo, mi ha sempre accolto in casa come un altro figlio. Mia suocera e sua figlia hanno un rapporto quasi morboso perché lei è figlia unica e ha perso il papà quando era ancora una ragazzina, aveva 10 anni. Ora, però, ne abbiamo 35 entrambi e mia moglie si sente ancora in dovere di far sapere alla mamma dove va, con chi esce, quando ci rechiamo anche solo al supermercato o se magari litighiamo. Mia suocera, sul telefono, ha addirittura la posizione in tempo reale di mia moglie. Io non credo sia così normale e, quindi, ho provato a parlare di questo con mia moglie dicendole che, secondo me, dovrebbe essere meno ossessiva con la madre. Lei è scoppiata a piangere e mi ha detto che io non potrò mai capire il loro legame. Alla fine, mi ha dato dello st*** e ha detto che sarebbe andata a cena dalla madre... appunto!».

Il post dell'utente che ha raccontato la sua situazione su Reddit ha diviso gli altri utenti social: alcuni di loro si sono schierati dalla sua parte, altri, invece, pensano che la moglie abbia ragione. Qualcuno ha scritto: «Se tua moglie ha subito il trauma della perdita del padre da bambina, è normale che sia molto legata alla madre. Io non ne farei un dramma» oppure «Anche io ho vissuto una situazione simile e parlandone con mia moglie siamo riusciti a venirne a capo. Ora, ha tagliato il cordone ombelicale... è questione di tempo».