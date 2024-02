«Ho guidato 8 ore per arrivare in tempo al matrimonio della mia collega, ma dopo la messa sono stata cacciata. Sono tornata e mi sono vendicata»

Dalla sala ricevimenti per il rito nuziale con centinaia di invitati a un pub della Scozia con degli sconosciuti. È stata una giornata inaspettata per una donna del Regno Unito che, dopo otto ore alla guida, era convinta di godersi il matrimonio di una collega di lavoro, in Scozia. Nessun bouquet preso al volo, nessun brindisi fatto e soprattutto nessun piatto gourmet assaggiato.

La donna, che aveva affrontato un lungo viaggio solo per la sposa, è stata cacciata dal matrimonio dopo il rito religioso.

Prima è andata in chiesa per assistere alla messa e all'unione della coppia, poi è stata costretta ad andar via e ad abbandonare la sala dove tutti gli invitati stavano prendendo posto per iniziare i festeggiamenti.

Perché? Il motivo è esilarante.

Sarah, 20 anni, non vedeva l'ora di partecipare al matrimonio della collega, conosciuta sul posto di lavoro in Inghilterra. La sposa sarebbe convolata a nozze nella sua terra, in Scozia, e per poter esserci Sarah è stata costretta a guidare per otto ore all'andata e per otto ore al ritorno, solo per far felice la sposa.

Qualcosa, però, è andato storto. Una volta arrivata in Scozia ha raggiunto il B&B in cui alloggiava, si è cambiata i vestiti ed è corsa in chiesa per assistere al matrimonio. «Il rito religioso è stato adorabile, c'erano candele ovunque in chiesa», ha scritto la giovane su Reddit.

Dopo le foto con gli sposi, gli auguri e qualche chiacchiera, la giovane ha seguito gli altri invitati che si stavano dirigendo verso la sala ricevimenti per iniziare i festeggiamenti e poi andare a cena. Sarah ha girato più volte fra i tavoli degli invitati per trovare il suo posto a tavola, ma è stato solo tempo perso.

A nulla è valso chiedere ai camerieri di cercare il biglietto col suo nome: Sarah non era stata invitata e il personale della sala ricevimenti aveva esortato la giovane donna a lasciare la festa. Così la 20enne ha chiesto spiegazioni alla sposa che si è giustificata dicendo che «l'invito era solo alla funzione religiosa», poi sarebbe dovuta andare via mentre tutti gli altri invitati cominciavano a mangiare.

Infuriata, Sarah ha lasciato il ristorante ed è tornata al B&B dove la proprietaria l'ha accolta calorosamente, preparandole un piatto caldo. Dopo aver parlato con lei, la 20enne ha deciso di tornare al matrimonio per una piccola vendetta. Una volta giunta a destinazione, ha trovato tutti gli invitati completamente ubriachi. Poi, si è diretta verso la sposa per dirle che l'aveva delusa e che pensava di essere sua amica. Ma la collega le ha spiegato di averla invitata solo perché gliel'aveva chiesto il loro capo: tutti i colleghi erani al matrimonio e non invitare Sarah sarebbe stato «da maleducata».

Prima di andare via, la giovane ha deciso di riprendere il regalo che aveva fatto agli sposini e, afflitta, è tornata in paese. «Sono stata tre ore in un pub a bere con la gente del posto. Hanno salvato la situazione e mi sono divertita tanto», ha aggiunto Sarah.

Il consiglio della giovane? Leggere sempre con attenzione ciò che è scritto su un invito.