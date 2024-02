Prezzi troppo alti al ristorante, si siedono al tavolo e poco dopo se ne vanno: «Usciamo a testa alta, siamo poveri e non ci vergogniamo»

Si organizza una serata fuori con gli amici per staccare un po' dagli impegni quotidiani e, camminando per le strade della città, si vede un ristorante che sembra interessante. Una volta seduti si apre il menù e ci si rende conto che i prezzi sono più alti del previsto e purtroppo le nostre finanze non riescono a coprire un costo simile. Cosa fare?

Le opzioni sono essenzialmente due: rimanere e ragionare su quali saranno le rinunce da fare nelle prossime settimane per poter pagare il conto, oppure alzarsi e andarsene tra le possibili occhiatacce dei gestori e degli altri clienti.

Due ragazzi hanno deciso di uscire dal ristorante a testa alta, senza vergognarsi delle proprie difficoltà economiche, pubblicando una clip sui social in modo da incoraggiare chi si dovesse trovare in una situazione simile a fare lo stesso.

Daniel ha usato il proprio account TikTok per mostrare che non ci dovrebbe essere nessun senso di vergogna associato con l'impossibilità di pagare dei piatti troppo cari al ristorante e, anche se ci si è già seduti, ci si può sempre alzare e andare in cerca di un altro posto più economico.

Nella breve clip, che in poco tempo ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni, vediamo il ragazzo camminare per strada insieme al suo amico: «Vorrei documentare questo momento - afferma Daniel - perché sono abbastanza uomo da ammettere ciò che è successo, ovvero che abbiamo appena lasciato un ristorante che non potevamo permetterci».

Poi, aggiunge: «Eccoci qui, ce ne stiamo andando, e lo farei di nuovo...

a testa alta! Si procede verso il prossimo locale. Nessuna vergogna, siamo poveri ma fieri». Gli utenti lodano il gesto, nei commenti, e qualcuno aggiunge: «E se il prossimo è altrettanto costoso... si va via di nuovo!». Poi, c'è chi sottolinea: «Se non c'è il menù online con i prezzi, allora sai già che non puoi permettertelo».

Alcuni, tuttavia, ammettono di non avere lo stesso coraggio e una persona in particolare scrive: «Quando mi succede faccio finta che non mi piaccia il menù...».