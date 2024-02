Nuovo ristorante di moda in città, l'esperienza terribile della food blogger: «Una cipolla a 15 euro, il menù pieno di errori e ore di attesa»

L'esperienza di una cena fuori dovrebbe lasciarci solo ricordi positivi, specialmente quando si decide di provare per la prima volta quel nuovo ristorante di cui tutti parlano. Eppure, succede spesso il contrario e quella che doveva essere una magica serata fuori si trasforma in una serie di sfortunati eventi, proprio come è successo a Koko, una food blogger sin dal 2010.

La ragazza ha recentemente pubblicato una video recensione sul suo account TikTok in cui racconta la terribile esperienza in un locale di Austin, negli Stati Uniti.

La cena è stata così deludente che inizialmente aveva intenzione di non pubblicare il video, ma alla fine si è sentita in dovere di evitare che altre persone facessero il suo stesso errore e ha spiegato per filo e per segno cosa è andato storto.

Koko solitamente non pubblica recensioni negative, dato che non si considera una vera critica culinaria: «Non mi piace distruggere il business di qualcuno, soprattutto se penso allo staff che lavora nei locali. Però mi sento responsabile nei confronti di tutti coloro che mi seguono e che decidono di andare in un ristorante perché ho detto che il cibo è buono e l'esperienza vale la pena».

Questa responsabilità l'ha spinta a condividere la sua serata ed evitare che altre persone cadessero nella stessa trappola. I problemi si presentano dal primo minuto dato che la prenotazione era stata fatta per le 20.15, ma Koko è stata fatta accomodare soltanto un quarto d'ora dopo. In ogni caso, ha ordinato subito, ma alle 23 non aveva ancora ricevuto neppure l'antipasto.

Durante la lunghissima attesa, Koko ha potuto apprezzare l'interno del locale, con dei bellissimi candelabri di cristallo e... la musica tanto alta da costringerla a urlare per riuscire a parlare con gli altri commensali. Il menù era pieno di errori grammaticali tanto banali da poter essere evitati tramite un semplice auto correttore, e diversi piatti avevano prezzi davvero esagerati, tra cui una cipolla semplicemente arrostita a 15 dollari.

Dopo ore sono arrivati gli antipasti, ma molti piatti non sono mai arrivati nonostante le frequenti domande di Koko: «Quella cipolla sarebbe potuta essere la più buona della mia vita, per esempio, ma non l'ho mai nemmeno vista». Poi, durante la cena una delle sue amiche ha accidentalmente rotto un bicchiere e nonostante lo staff abbia visto l'accaduto, non hanno mai pulito: il tavolo è rimasto pieno di vetri fino a che non sono andate via. Alla fine, Koko ha lasciato il locale arrabbiata e decisamente affamata.