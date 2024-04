Sushi tra amici, ma non si accorgono che non è all you can eat: «Abbiamo continuato a mangiare, poi è arrivato il conto...»

La cucina giapponese, o per lo meno una sua imitazione più o meno fedele, si è diffusa sempre di più in Europa e negli Stati Uniti negli ultimi anni. Ormai è diventato difficile trovare qualcuno che non abbia mai assaggiato il sushi e che non abbia un roll preferito, magari quello col gambero in tempura o qualcosa di più particolare con mango e fragole.

Il fatto che si tratti di pesce (per la maggior parte crudo), ovvero un alimento che di solito costa molto, ha spinto le attività a proporre formule alternative che potessero permettere di proporre menù a prezzi competitivi.

In effetti, sono pochi (e facoltosi) coloro che mangiano il sushi alla carta, mentre la grande maggioranza si "limita" all'all you can eat, per cui è possibile risparmiare e mangiare a volontà. Attenzione, però: sushi non equivale a all you can eat, come Amber e i suoi amici hanno imparato sulla loro pelle nel momento in cui è arrivato il conto.

La sorpresa del conto

Il video pubblicato da Amber sul suo account TikTok ha accumulato oltre 7 milioni di visualizzazioni e ha dipinto una situazione in cui molti rischiano di trovarsi a causa della tendenza a dare per scontato che un ristorante di sushi offra la formula all you can eat.

Durante la breve clip, Amber inquadra i sui amici al tavolo e sembrano tutti essere indecisi tra due forti emozioni: la disperazione per un conto decisamente più alto di quanto si aspettassero e il divertimento insito in una situazione certamente paradossale e scomoda, ma comunque frutto di un loro errore di "distrazione".

In sottofondo è possibile sentire il lamento basito di uno dei ragazzi che continua a mormorare: «Pensavo fossero tipo 70 dollari...», mentre gli altri ridacchiano.

La situazione è spiegata nel testo sul video: «Punto di vista: continui a prendere piatti dal nastro al ristorante di sushi senza controllare il prezzo di ognuno, poi ti arriva il conto».

Nei commenti Amber scrive che il totale è stato di circa 200 dollari e commenta: «Non pensavo venisse così tanto, specialmente perché la qualità lasciava a desiderare. Sono abituata a pagare sui 125 per un sushi di OTTIMA qualità, per 4 persone». Eppure, diversi utenti non sono d'accordo e credono che 50 dollari a testa sia un prezzo adeguato.