La cena al ristorante di lusso ha porzioni troppo misere? McDonald's offre un menù a chi «non è ancora sazio»

McDonald's nelle ultime ore è stato al centro di mille polemiche per un malfunzionamento dei server della catena di fast-food americana. Ora tutto è tornato alla normalità e la catena americana di ristoranti ha lanciato una nuova iniziativa che sta diventando virale sui social. Il target mira a tutti quei clienti che dopo aver cenato in un ristorante stellato, hanno ancora un «buco dello stomaco».



La campagna si chiama «Cena per il dopocena» ed è stata creata dall'agenzia FP7 McCann Dubai per i McDonald's negli Emirati Arabi Uniti. La stampa estera riporta che la campagna pubblicitaria mostra clienti vestiti in modo elegante e di ritorno da una cena stellata con il seguente slogan: «Ecco cosa succede quando piatti prelibati ti lasciano con il portafoglio vuoto e lo stomaco vuoto». Ma come funziona l'iniziativa?

I clienti che si recano McDonald's prima delle 5 del mattino, con una ricevuta per della cena dal valore superiore ai 163 dollari, possono ricevere un hamburger di pollo, un cheeseburger o altri prodotti selezionati gratuitamente.

McDonald's ha anche promosso l'offerta con segnaletica digitale e tovagliette che posizionano hamburger e patatine fritte come cosa mangiare dopo “tre morsi di sushi” o una piccola porzione di bistecca.

Federico Fanti, direttore creativo di FP7 McCann ha detto: «Quando il team ha notato che facciamo tutti la stessa cosa, abbiamo capito che si trattava di un’idea brillante perché sono situazioni che capitano spesso».

Ora però tocca al mercato decretare se l'offerta avrà successo oppure no.