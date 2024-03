Cameriere chiede quali saranno i suoi orari di lavoro e perde il posto: «Non puoi avanzare pretese prima di cominciare»

Nel mondo del lavoro odierno, trovare un'occupazione che offra condizioni eque può sembrare una vera e propria odissea, specialmente nel settore dell'ospitalità. Quest'ultimo, noto per i suoi orari estenuanti e stipendi spesso non all'altezza delle aspettative, è stato recentemente al centro di un dibattito acceso sui social media, grazie alla condivisione di un episodio particolarmente emblematico su X.

Il protagonista della vicenda raccontata da parte dell'utente Soy Camarero è un candidato per una posizione di cameriere, il quale si è trovato a interloquire con il gestore di un ristorante tramite WhatsApp.

La conversazione inizia con il datore di lavoro che sembra dare per scontata l'assunzione del candidato, fornendogli gli orari di lavoro per il giorno seguente: dalle 13.30 alle 17.30 e dalle 20 a mezzanotte. La risposta del candidato, tuttavia, introduce una richiesta del tutto legittima: un po' di tempo per riorganizzare i propri impegni personali in vista del nuovo lavoro, chiedendo di conoscere l'orario lavorativo settimanale per poter gestire appuntamenti medici e altri impegni preesistenti.

De YA para YA. No me extraña que falten 40.000 camareros/as. pic.twitter.com/r7isrj5Oyu — Soy Camarero (@soycamarero) March 13, 2024

La risposta del datore di lavoro a questa richiesta è stata sorprendentemente negativa: «Ho appena parlato con il dirigente. Preferiamo che tu non inizi da noi dal momento che poni delle condizioni ancor prima di iniziare». La reazione del potenziale impiegato è stata di dignitosa delusione: «Fino ad ora non mi sono trovato nella situazione di lavorare senza conoscere i miei orari. Dovresti capire che le persone hanno vite, impegni e responsabilità oltre al lavoro».

Questo episodio ha sollevato un vespaio di reazioni tra gli utenti di X, molti dei quali si sono identificati con la situazione descritta, condividendo esperienze simili di trattative lavorative irrispettose o ingiuste. La storia ha acceso i riflettori sulle pratiche lavorative discutibili che purtroppo non sono rare nel settore dell'ospitalità, evidenziando una mancanza di considerazione per le esigenze e i diritti dei lavoratori.