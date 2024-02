«Sono madre surrogata per coppie in difficoltà. Ho già due figli, ma mi mancava il travaglio, dare via i bambini non mi pesa»

Diventa mamma surrogata per aiutare le coppie che non possono avere figli a diventare genitori. Ma anche perché «mi mancava il travaglio», dice Samantha Mathews. Sui social è famosa come Wearedanandsam. Su Instagram ha mezzo milione di follower e la sua particolarità è essere mamma surrogata. Samantha, che vive nel Missouri (Stati Uniti) dove la pratica è legale, è sposata, ha due figli suoi ed è alla terza gravidanza con l'utero in affitto.

Sui social Samantha sta raccontando la gravidanza che sta portando avanti per una coppia che non poteva avere bambini. «Ho avuto gravidanze e travagli regolari, quindi ho pensato: perché non aiutare qualcun altro a diventare mamma?», spiega raccontando come è nata l'idea di intraprendere questa strada. A chi le chiede come si sente a dare via bambini dopo averli messi al mondo, risponde: «Non è stato difficile restituire il bambino perché sapevo già durante il viaggio che non era mio».

«Nel 2018 ho dato alla luce nostra figlia», dice Samantha. «Avevamo il rapporto uno a uno: mamma, papà, un maschietto e una femminuccia.

Stavamo bene, avevamo finito di avere figli. Ma stranamente mi mancava il travaglio. Quindi ho pensato: perché non farlo per qualcun altro?», ha raccontato. Nel 2020 ha incontrato una coppia conosciuta su Facebook e si è prestata per fare da madre surrogata. Così è riuscita a rimanere incinta e ha dato alla luce il loro bambino.

«Dopo quella gravidanza, l'ho fatto di nuovo. Luglio 2021, abbiamo incontrato una coppia su Instagram che ha detto: puoi aiutarci ad avere il nostro bambino? E io ho detto: sì, posso aiutarti ad avere il tuo bambino. Luglio 2022, ho dato alla luce il loro bambino». Adesso è di nuovo in dolce attesa. «Lo scorso novembre siamo volati in Florida per incontrare la nuova coppia. Sono incinta di 10 settimane».

Samantha è una portatrice gestazionale, la maternità surrogata più comune negli Stati Uniti. Questo tipo di gravidanza si verifica quando un embrione creato con l'ovulo di una futura madre e lo sperma di un futuro padre viene inserito nell'utero di madre surrogata.

La maternità surrogata a pagamento non è legale in Michigan, Nebraska e Louisiana.