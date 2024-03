«Ho scambiato il mio posto in treno con un papà che voleva stare vicino al figlio, mi hanno fatto una multa da 270 euro»

La gentilezza può avere conseguenze indesiderate. Per aver scambiato il suo posto in treno con un altro passeggero che voleva viaggiare insieme a suo figlio, un giovane pendolare ha ricevuto una multa di ben 270 euro, nonostante fosse in possesso di un regolare abbonamento mensile. Determinato a non pagare per quella che ritiene un'ingiustizia, il protagonista della disavventura su rotaie ha pubblicato su X lo scontrino della multa e raccontato l'accaduto diventato velocemente virale.

Il giovane passeggero, di nome Hugues, durante un viaggio a bordo di un treno TGV inOui tra Parigi e Lione ha assecondato la richiesta di un padre che desiderava sedersi accanto al figlio ma aveva prenotato due posti separati.

Nello specifico, il papà aveva un posto di prima classe, mentre il figlio avrebbe dovuto viaggiare da solo in seconda. Huges ha così accettato lo scambio, ignaro della multa che avrebbe comportato. Il ragazzo ha condiviso la sua disavventura su X scrivendo: «Ho scambiato il mio posto (che ho pagato, in 2°) con il posto di un signore (che ha pagato lui, in 1°) perché voleva essere stare a suo figlio che era in 2°». Il giovane ha poi commentato che sono i controllori a fargli odiare il treno.

Ah, @SNCFVoyageurs et ses contrôleurs qui ont le don de vous faire détester le train :)



J'ai échangé ma place (que j'ai payée, en 2nde) avec la place d'un monsieur (qu'il a a payée, en 1ère) car il voulait être a coté de son fils qui était en 2nde. pic.twitter.com/xD48aZopVg — Hugues 👨🏼‍💻 (@huguesdelamure) March 4, 2024

Il ragazzo è in possesso di un abbonamento da 79 euro al mese, riservato ai giovani tra i 16 e i 17 anni, che offre viaggi illimitati in seconda classe. Alla contestazione da parte dei controllori, si è detto disponibile a tornare al suo posto, così come l'uomo con cui aveva fatto lo scambio: «Abbiamo parlato tutti e quattro nel vagone bar per 40 minuti, ma i controllori sono rimasti inflessibili», si lamenta Hugues, contattato da Le Figaro. Contrariamente alle accuse ricevute, Hugues ha sottolineato di essere in possesso di un biglietto valido e di aver semplicemente scambiato il posto per motivi di cortesia, senza intenzione di violare le regole.

Dopo la vasta diffusione della storia e l'indignazione pubblica che ne è seguita, un funzionario della SNCF ha contattato Hugues su X promettendo l'annullamento della multa e scusandosi per l'incidente. Questa mossa è stata accolta con sollievo ma ha anche sollevato interrogativi sulla coerenza e l'equità delle politiche di controllo e sanzione applicate dai trasportatori ferroviari.