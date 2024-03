TikTok risponde all'Antitrust: «Multa ingiusta, siamo attenti ai minori»

Dopo la decisione dell'Antitrust con la sanzione da 10 milioni di euro comminata a TikTok nelle scorse ore, arriva la risposta della piattaforma social, finita al centro di numerose critiche per gli «inadeguati i controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili», come si legge dalla motivazione.

«Siamo in disaccordo con questa decisione. Il contenuto legato alla cosiddetta cicatrice francese registrava una media giornaliera di soltanto 100 ricerche al giorno in Italia prima che l'AGCM annunciasse l’avvio delle indagini l’anno scorso» fanno sapere dall'ufficio comunicazione di TikTok in reazione alla decisione arrivata nelle scorse ore.

La vicenda sembra essere soltanto all'inizio. «Da tempo abbiamo ridotto la visibilità di tali contenuti agli utenti di età inferiore ai 18 anni, escludendoli anche dalla pagina dei “Per Te”» si legge dal comunicato diramato dalla piattaforma social dopo la sanzione.

La decisione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha colpito tre società del gruppo Bytedance Ltd, ovvero l'irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies UK Limited e l'italiana TikTok Italy Srl.