Carne non tracciata, scattano sequestri e multe

I carabinieri forestali di Marcianise, presso una macelleria di Casaluce, hanno rinvenuto 37 chilogrammi di salsiccia fresca ed insaccati prodotti in loco non tracciati, che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, oltre ad elevare la prevista sanzione amministrativa di 1.500 euro. Inoltre, nel taglio banco assistito hanno accertato la commercializzazione di diverse carni bovine fresche in assenza di etichettature, per la quale infrazione è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo di 4.000 euro.

Infine, è stato accertato l’utilizzo nella fase di commercializzazione di shopper non rispondenti ai requisiti previsti, e più precisamente privi di ogni qualsivoglia certificazione da parte di organismi accreditati attestante la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile. Buste di plastica che sono state asottoposte a sequestro amministrativo ed al titolare è stata elevata un’altra sanzione di 5mila euro.