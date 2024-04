Agropoli, donna non raccoglie le deiezioni canine: sanzionata

​Polizia municipale in azione ad Agropoli per sanzionare gli incivili. Nel corso di mirati servizi finalizzati a reprimere l'abbandono delle deiezioni canine sul suolo pubblico, nella mattinata di oggi i caschi bianchi in servizio in borghese hanno beccato una donna che non ha proceduto a raccogliere le deiezioni del suo cane.

Ad imporlo, oltre che le regole di buona condotta un'ordinanza sindacale. La sanzione elevata, trattandosi della prima, è di euro 150, con l'obbligo della rimozione degli escrementi. Alla seconda violazione scatterà la sanzione di euro 300.