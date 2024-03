TikTok nel mirino del legislatore Usa, il ceo agli utenti: Fate sentire la vostra voce

(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2024 "Volevo solo condividere con noi utenti alcune riflessioni sul voto deludente alla Camera. C’è stata molta disinformazione e spero di chiarire alcune cose. Innanzitutto, grazie alla nostra incredibile comunità. Siete ciò che rende Ticktalk così speciale. Grazie per aver fatto sentire la vostra voce negli ultimi anni. Abbiamo investito per mantenere i vostri dati al sicuro e tutta la piattaforma libera da manipolazioni esterne. Ci siamo impegnati e continueremo a farlo. Questa legislazione, se trasformata in legge, porterà al divieto di TikTok negli Stati Uniti. Anche i sostenitori del disegno di legge ammettono che questo è il loro obiettivo. Questo disegno di legge dà più potere a una manciata di altre società di social media. Inoltre, toglierà miliardi di dollari dalle tasche dei creatori e delle piccole imprese. Metterà a rischio più di 300.000 posti di lavoro americani e vi toglierà TikTok. Sappiamo quanto sia importante Tik Tok per tutti voi. Ha dato ai nostri 170 milioni di utenti una piattaforma per esprimersi liberamente e ha dato potere a più di 7 milioni di aziende negli Stati Uniti. La nostra piattaforma è importante per i proprietari di piccole imprese che si affidano a TikTok per sbarcare il lunario. Agli insegnanti che ispirano milioni di studenti a imparare e a tutti coloro che scoprono e trovano gioia su TikTok. Non smetteremo di lottare e di difendervi. Continueremo a fare tutto il possibile, compreso l'esercizio dei nostri diritti legali per proteggere questa straordinaria piattaforma che abbiamo costruito con voi. Crediamo di poter superare tutto questo insieme. Vi incoraggio a continuare a mostrare le vostre storie. Condividetele con gli amici, la famiglia e i senatori. Proteggiamo i vostri diritti costituzionali. Fate sentire la vostra voce. Vi amo tutti", le parole di Shou Zi Chew, ceo di TikTok dopo il voto alla Camera Usa sulpossibile ban del social network. / TikTok Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev