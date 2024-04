Whatsapp cambia dall'11 aprile, una nuova età minima per accedere e messaggi anche da altre app: ecco le novità

Se avete ricevuto negli ultimi giorni una notifica da Whatsapp, a proposito della normativa privacy, da consultare e validare, tutto nella norma. La piattaforma deve adeguarsi al Digital Markets Act emanato dall’Unione europea assieme al Digital Services Act. L’intento è quello di regolamentare le attività dei cosiddetti “gatekeeper”, player che nel mercato sono più forti di altri, per dare a tutti le stesse possibilità. Chi ha scaricato l’applicazione dopo il 15 febbraio ha già trovato e accettato le novità in automatico. Per chi era già iscritto le nuove disposizioni del Digital Markets Act saranno operative molto presto e nei prossimi giorni dovrebbero ricevere una notifica.

Foto Shutterstock; musica Korben