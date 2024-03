Napoli, caro affitti, allarme dei single: ecco quali sono i costi

È possibile vivere nelle grandi città da single? Da Milano a Napoli, passando per Roma fino a Palermo. Trovare un appartamento in cui vivere da soli, senza divedere le spese con la propria famiglia, il proprio partner o altri coinquilini, sembra davvero impossibile.

Sui social c'è chi denuncia che si tratti di «un vero e proprio privilegio per pochi». La conferma arriva dagli ultimi dati rilasciati da Immobiliare.it, portale un portale specializzato nell'analisi di mercato e nell'intelligenza dei dati nel settore immobiliare. Questo studio ha confrontato il budget mensile ideale da destinare all'affitto (non superiore al 30% del reddito medio netto) con il canone medio effettivamente richiesto per un bilocale in diverse città italiane.

Analizzando i dati emerge che il mercato nei capoluoghi italiani non offre, a chi ha un solo reddito, soluzioni di affitto particolarmente sostenibili». Questo comporta che nella maggior parte dei casi un single deve destinare alla locazione almeno il 50% in più del budget considerato sostenibile.

Napoli ha un affitto medio di circa 850 euro al mese, mentre il budget per un single si attesta intorno ai 415 euro mensili, rendendo l'accessibilità inferiore all'1%.

Sempre più persone, per arrotondare lo stipendio mensile, decidono di affittare una stanza della propria casa: ma cosa prevede la legge e come evitare sanzioni?

Si può affittare una stanza nella propria abitazione per un periodo inferiore a un mese senza alcun bisogno della registrazione di un contratto: in questo caso, infatti, basterà scrivere un accordo privato con firma di entrambe le parti. Ad ogni affitto è necessario rilasciare una ricevuta e dichiarare tutto al Fisco (dichiarazione dei redditi).

Prima di locare un appartamento, però, è opportuno stabile un canone di affitto che l'inquilino dovrà pagare in cambio della locazione. Per calcolare il canone di locazione di un immobile arredato - in linea di massima - occorre aggiungere un 10-20% a un eventuale affitto non ammobiliato, a seconda che l'abitazione sia parzialmente o completamente arredata.