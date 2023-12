Gevi Napoli, infortunio Jaworski: sublussazione alla spalla, club sul mercato

Era nell'aria che non fosse una sciocchezza. L'infortunio alla spalla subito da Justin Jaworski lo terrà fuori dal parquet per un bel po', probabilmente un paio di mesi. Sublussazione alla spalla destra che ieri non era subito rientrata in sede come era parso evidente dal braccio penzoloni del giocatore.

La Gevi ha comunicato che il giocatore a seguito dell’infortunio subito nella partita contro la Givova Scafati, è stato sottoposto ad accurati accertamenti strumentali presso la Casa di Cura Clinic Center da parte del responsabile sanitario della società Nino D’Alicandro, che hanno evidenziato la sublussazione della spalla destra.

Il giocatore sarà nuovamente valutato nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero e stilare il programma riabilitativo.

Per Michele Ebeling, anch'egli infortunatosi nel derby contro Scafati, è stata riscontrata una distorsione alla caviglia sinistra. Ebeling sarà sottoposto nei prossimi giorni agli accertamenti strumentali di rito, in attesa della riduzione dell'edema articolare. Ma per almeno un paio di settimane non sarà disponibile. Il club si è tuffato subito sul mercato attraverso il direttore tecnico Llompart e pare sia anche già stata individuata una guardia-play.