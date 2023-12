Gevi Napoli-Bertram Tortona: già in vendita i biglietti

Dopo i numerosi sold out, la Gevi anticipa ancor di più la vendita dei biglietti per la prossima partita in casa che arriva il 30 dicembre perchè in mezzo ci sono due trasferte in fila, il derby con Scafati e Trento.

Dunque sono già in vendita i tagliandi per assistere alla partita, valida per la 14° giornata di serie A, in programma sabato 30 dicembre alle ore 18,30 al Fruit Village Arena PalaBarbuto. Questi i prezzi ed i settori in vendita TRIBUNA CENTRALE: 30€, RIDOTTO 20€, TRIBUNA LATERALE: 20€, RIDOTTO 15€, CURVA/GRADINATA: 15€, RIDOTTO 10€.