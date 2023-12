David Logan, 3.500 punti in serie A: solo Ale Gentile e Cinciarini meglio di lui

Grazie ai 9 punti segnati nella sconfitta della sua Givova Scafati Basket sul parquet dell'Umana Reyer Venezia, David Logan ha raggiunto esattamente quota 3500 punti segnati in serie A. Dei giocatori attualmente nel massimo campionato italiano, solo il compagno Alessandro Gentile (3795) e il nuovo acquisto della Carpegna Prosciutto Pesaro, Andrea Cinciarini (3707), hanno già raggiunto questo traguardo.

Logan ha segnato nella sua carriera 1792 in Serie A con la canotta del Banco di Sardegna Sassari (club in cui ha militato nelle annate 2014/15, 2015/16 e 2021/22), 317 con quella di Avellino nella stagione 2016/17, 812 con Treviso (nelle stagioni 2019/20 e 2020/21) e 579 sinora nelle ultime due annate alla Givova Scafati Basket. Il suo record personale in A restano i 37 punti rifilati alla Grissin Bon Reggio Emilia il 17 aprile 2016 quando l'americano con passaporto polacco militava alla Dinamo.