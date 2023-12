Gevi, amaro stop casalingo: Reggio espugna il Palabarbuto

Si arrende la Gevi, (87-89) e lo fa dopo una battaglia di due ore e un lungo inseguimento che non porta i risultati sperati, come spesso accade nel basket. Perchè se ti sfianchi per 38' minuti può capitare di difettare di forza e lucidità nel finale. L'inizio tutto targato Unahotels diventa una sponda sulla quale appoggiarsi per i reggiani, che respingono tutti i tentativi fin quasi alla fine. Ovvero fin quando Napoli ha i liberi del pareggio a pochissimi secondi dalla fine. Ma Sokolowski sbaglia ed è un po' una nemesi per coach Milicic che l'aveva reinserito negli ultimi minuti dopo una brutta partita al posto di un eccellente De Nicolao. Il suo pretoriano lo tradisce però. E anche l'uscita di Lever, altro protagonista, negli ultimi giri di lancetta non è parsa una mossa indovinatissima. Le gerarchie contano ma non sempre. Ma anche Milicic è umano. E ora c'è da soffrire perchè dopo due stop consecutivi, il calendario è durissimo e le Final Eight non sono ancora conquistate. Milicic negli spogliatoi parla di brutto approccio, di intensità non sufficiente. E protesta per un'infrazione do doppio campo nel finale non fischiata.

Alla presentazione delle squadre lungo applauso per Lorenzo Uglietti, emozionato per il ritorno al Palabarbuto.

Partenza lanciata per Reggio che piazza un 7-0 che diventa 10-2, poi 14-6 contro la zona della Gevi che tenta la reazione ma senza risultati. Owens soffre la verve del 18enne Faye, 18enne senegalese super atletico. Con Zubcic, Napoli risale ma Galloway la respinge (11-22). Stavolta è Ennis che ci prova, ma gli emiliani non sbagliano un tiro e al 10’ è 18-31. La Gevi sospinta dai 4mila del Palabarbuto riesce a tornare a -8 con Sokolowski, che poi però forza due passaggi tutto-campo per il contropiede. La Unahotels sbaglia 4 tiri in fila, la Gevi segna il -5 con una tripla di Owens che poi bissa e completa l’opera con un gioco da 3 punti: 38-41. Reggio però trova il guizzo per tornare a + 6 al 20’: 44-50.

Con Hervey gli ospiti tornano a +10, lo sforzo azzurro consente di tornare a -6, poi a -4 con difesa ora davvero efficace. Sul 62-66, la Unahotels risale sul 64-70, poi sul 64-73, sempre con Galloway che gioca una partita polemica, esultando verso il parterre ad ogni canestro e prendendo anche un tecnico. Al 30’ è 69-75. I reggiani trovano due triple d’oro di Smith che tengono lontana Napoli che però con la spinta di un pubblico indiavolato torna a -2 a 4’ dalla fine. Zubcic fallisce la tripla del pareggio a 1’51’’ e poi perde palla 30’’ dopo. Ennis segna il -1 a 30’’ dalla fine ma poi commette il fallo sul tiro di Hervey a 16’’ e la Gevi scivola a -4. Il fallo sistematico serve allo scopo, Sokolowski va in lunetta con 2 punti da recuperare ma sbaglia e il match si chiude qui.